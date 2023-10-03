شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقبل وفدا من الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس ادارة اتحاد الكرة اليوم، وفدا صوماليا يتقدمه السيد علي عبدي محمد رئيس الاتحاد الصومالي لكرة القدم والمدير التنفيذي ، لبحث التعاون الرياضي المشترك بين الطرفين.

ورحب خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة واللواء حلمي مشهور وايهاب الكومي ودينا الرفاعي أعضاء المجلس بالوفد الصومالي ، وأهدي الدرندلي في ختام الزيارة قميص منتخب مصر لرئيس الاتحاد الصومالي.

وقدم رئيس الاتحاد الصومالي الشكر إلى مجلس ادارة اتحاد الكرة على حسن الاستقبال والترحيب،معربا عن أمنياته باستمرار التعاون والتواصل بين الطرفين.

في سياق متصل، يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول مؤتمرًا صحفياً في الثانية ظهر الخميس المقبل بمقر اتحاد الكرة للحديث عن الاستعدادات الخاصة بمعسكر أكتوبر في الفترة من 9 إلى 17 ، والذي يتخلله وديتين أمام زامبيا و الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر .

أكد محمد غرابة مدير المنتخب أن الفريق سيغادر إلى الإمارات يوم 9 أكتوبر لخوض مباراتي زامبيا و الجزائر يومي 12 و 16 ، حيث تحتضن العاصمة الإماراتية أبو ظبي المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، بمدينة العين، وذلك فى إطار التعاون القائم بين اتحاد الكرة المصري والشركة المتحدة للرياضة و مجلس أبو ظبي الرياضي.