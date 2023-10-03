الخليج 365 يكرم سارة سمير وكريم كحلة بطلى الأثقال بعد إنجاز بطولة العالم

القاهرة - سامية سيد - حرص ”الخليج 365” على تكريم سارة سمير وكريم كحلة بطلى رفع الأثقال فى مقر الجريدة، بعد إنجاز حصد ميداليات ذهبية في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت خلال سبتمبر الماضى فى المملكة العربية السعودية .

واستقبلت علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ثنائى رفع الأثقال، وقدمت لهما التهنئة بحصد ذهب بطولة العالم وتشريف الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية.

وأهدى أحمد توفيق رئيس القسم الرياضى باليوم السابع دروع التكريم لثنائى رفع الأثقال سارة سمير وكريم كحلة، تقديرا لجهودهم فى اللعبة ورفع إسم مصر عاليا.

وحصل كريم كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال على ذهبيتين فى بطولة العالم التي أقيمت فى السعودية فى وزن 96 كجم فى الكلين والمجموع ، بينما حصل على فضية الخطف.

بينما توّجت سارة سمير بطلة منتخب مصر في رفع الأثقال، بالميدالية الذهبية لبطولة العالم في وزن 71 كجم، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس 2024.