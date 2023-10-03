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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم سارة سمير وكريم كحلة بطلى الأثقال بعد إنجاز بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص ”الخليج 365” على تكريم سارة سمير وكريم كحلة بطلى رفع الأثقال فى مقر الجريدة، بعد إنجاز حصد ميداليات ذهبية في بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت خلال سبتمبر الماضى فى المملكة العربية السعودية .
واستقبلت علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ثنائى رفع الأثقال، وقدمت لهما التهنئة بحصد ذهب بطولة العالم وتشريف الرياضة المصرية في المحافل القارية والدولية.
وأهدى أحمد توفيق رئيس القسم الرياضى باليوم السابع دروع التكريم لثنائى رفع الأثقال سارة سمير وكريم كحلة، تقديرا لجهودهم فى اللعبة ورفع إسم مصر عاليا.
ونجح منتخب الأثقال فى تحقيق صدارة بطولة أفريقيا للكبار، التى أقيمت في تونس مايو الماضى، وتحقيق منتخب مصر 30 ميدالية متنوعة، منها 21 ميدالية ذهب و4 ميدالية فضة و5 ميدالية برونز.
وحققت سارة سمير 3 ميداليات ذهب في وزن 81 كجم، وكريم كحلة 3 ميداليات ذهب في وزن 89 كجم قبل إنجاز بطولة العالم بالسعودية .
أحمد توفيق يسلم كريم كحلة درع التكريم
تكريم سارة سمير وكريم كحلة
سارة سمير تستلم درع التكريم
سارة سمير وكريم كحلة أثناء التكريم
سارة سمير وكريم كحلة مع الزميلة ندى مجاهد
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