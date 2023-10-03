شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج: كذبت بسبب ميسي لكي أشارك مع برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف كيفين برينس بواتينج، لاعب برشلونة السابق، أنه اضطر للكذب بوصفه ليونيل ميسي بأفضل لاعب في العالم لكي يحصل على فرصة المشاركة مع الفريق.

وأكد بواتينج، الذي اعتزل اللعب في شهر أغسطس الماضي، أنه يعتبر ذلك التصريح واحداً من أكبر الكذبات التي قالها في مسيرته كلاعب، لرغبته في ارتداء قميص برشلونة بعد انضمامه إليه بشكل مفاجئ على سبيل الإعارة في النصف الثاني من موسم 2018 2019.

وصرح كيفين برينس بواتينج في صيف 2018 بأن كريستيانو رونالدو هو الأفضل، قبل أن يخرج في مؤتمر صحفي عقب خوض تدريبه الأول مع برشلونة في يناير 2019، ليقول إن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم، بعدما أثبت ذلك خلال العشر سنوات السابقة، وفوزه بجميع الألقاب.

يذكر أن بواتينج لعب 3 مباريات بقميص برشلونة لم يسجل خلالها أي هدف، وفاز مع الفريق ضد ريال سوسيداد وتعادل ضد هويسكا وخسر من سيلتا فيجو، قبل أن يعود إلى ناديه الأصلي ساسولو الإيطالي في صيف 2019.