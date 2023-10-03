شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يكشف سبب صعوبة مواجهة نابولي في«أبطال أوروبا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن اعتقاده أن مواجهة نابولي، الثلاثاء، هي أصعب مباريات فريقه في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي إن فرص الفريقين ستكون متساوية، موضحاً أن ريال مدريد سيلعب ضد أحد أفضل الفرق في إيطاليا، موضحاً «لقد أدوا بشكل جيد للغاية، العام الماضي، وستكون مباراة صعبة ومتكافئة».

وأضاف «علينا أن نقدم عرضاً منضبطاً وكاملاً. إذا تمكنا من اللعب بنفس المستوى الذي قدمناه أمام جيرونا، سنحصل على نتيجة جيدة».

وتطرق كارلو أنشيلوتي للحديث عن ابتعاد الكراوتي لوكا مودريتش عن المشاركة في المباريات، مشيراً إلى حصوله على فرصة لعب المباراة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا، أمام يونيون برلين، وبعدها مواجهة أتليتكو مدريد في الدوري.

وتابع «في المباراتين الأخيرتين لم يلعب، لأن المنافسة صعبة للغاية وفي بعض الأحيان قد نترك شخصاً ما على مقاعد البدلاء. لا توجد لدينا مشكلة مع مودريتش، وهو يشعر بالمثل تجاهنا، أحترمه كثيراً كلاعب وكشخص، لكن في بعض الأحيان يتعين عليّ اتخاذ قرارات صعبة للغاية».

وأشار أنشيلوتي إلى أن قائمة ريال مدريد تضم 7 لاعبين في خط الوسط، يمكن لأربعة منهم فقط الوجود في قائمة كل مباراة، والأمر يحدث بالتناوب.

وتطرق المدرب الإيطالي إلى فترة تدريبه لنابولي قبل سنوات، قائلاً «لقد قضيت فترة جيدة في مدينة رائعة. لديّ علاقة جيدة جداً مع الجميع في النادي. لكن النظر إلى الوراء قبل المباراة لا معنى له. كما أنني أعتقد أن رحيلي كان القرار الأفضل لنابولي ولي، لأنه بعد عامين عدت لتدريب ريال مدريد، أفضل نادي في العالم».

يذكر أن ريال مدريد يحل ضيفاً على نابولي في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الثانية من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، في الساعة 11 مساء الثلاثاء.