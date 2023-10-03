شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يقاضي ضابطاً سابقاً اتهم بيريز برشوة الحكام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي ريال مدريد مقاضاة ضابط سابق، وجه اتهامات إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي برشوة الحكام.

وزعم خوسيه مانويل فيلاريخو، مفوض الشرطة الإسبانية السابق، في تصريحات لراديو «راك 1»، أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، تورط في نشاط غير قانوني، يتعلق بدفع أموال لحكام المباريات.

وتحدث فيلاريخو عن اتهام نادي برشلونة برشوة خوسيه ماريا نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية، قائلاً إن رؤساء الأندية يلجأون لتلك الأمور، ومن بينهم فلورنتينو بيريز.

وأوضح «من المستحيل مقاضاة بيريز، سيكون الأمر انتحاراً لأي شخص يجرؤ على القيام بذلك. لأنه رجل لا يمكن المساس به».

وأدت التصريحات لإصدار بيان نادي ريال مدريد، الذي جاء في نصه «أمر الرئيس فلورنتينو بيريز باتخاذ الإجراء القانوني المناسب على الفور ضد المفوض السابق فيلاريخو، بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهتها محطة الإذاعة الكتالونية راك1».

يذكر أن مفوض الشرطة السابق، خوسيه مانويل فيلاريخو، تم القبض عليه عام 2017 بتهمة الرشوة والابتزاز، وقُدم للمحاكمة عام 2021.