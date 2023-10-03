شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أدنوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر سبتمبر، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.

ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب: فيديريكو كارتابيا لاعب شباب الأهلي، سفيان رحيمي لاعب العين، أليخاندرو بوزويلو لاعب الجزيرة، هاريس سيفيروفيتش لاعب الوصل، نيسكينز كيبانو لاعب الجزيرة.

أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، فيتواجد: حسن حمزة من شباب الأهلي، فهد الظنحاني من بني ياس، سهيل عبدالله من فريق الإمارات.

ويتنافس على جائزة أفضل مدرب فرانك دي بور مدرب الجزيرة، ألفريد شرودر مدرب العين، ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي.

وتم فتح باب التصويت للجمهور منذ الثلاثاء عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية،ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.