شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبر الصالات» بين خورفكان والبطائح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلطان النعيمي: هدفنا تعزيز التعاون مع القطاع الرياضي

يلتقي فريقا خورفكان والبطائح في السابعة، من مساء الأربعاء، في ملعب صالة نادي شرطة عجمان للرياضة والرماية في مباراة كأس السوبر لكرة قدم الصالات.

ويتنافس الفريقان على كأس السوبر، باعتبار أن خورفكان هو بطل كأس رئيس الدولة والبطائح وصيف بطل الدوري،حيث حل بدلاً عن الشارقة المنسحب من منافسات كرة الصالات.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها عجمان إحدى بطولات كرة الصالات بمبادرة ودعوة من اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، رئيس مجلس إدارة نادي الشرطة للرياضة والرماية الذي أكد أن النادي يتشرف باستضافة نهائي كأس سوبر الصالات، وذلك في إطار تعزيز التعاون لدعم القطاع الرياضي، معرباً عن استعداد النادي لاستضافة مختلف البطولات الرياضية في الدولة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة نادي الشرطة للرياضة والرماية أن إنشاء نادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان جاء ضمن سعي القيادة الرشيدة إلى دعم القطاع الرياضي في الإمارة، ودعماً لجهود تعزيز جودة الحياة بتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، لتكون منهجاً وأسلوب حياة، محققة بذلك الهدف الأساسي من ممارسة الرياضة وهو الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية.

وأوضح أن النادي أنشئ بطاقة استيعابية كبيرة لتخدم جميع أفراد المجتمع، ويمثل هذا النادي صرحاً رياضياً متميزاً كأول ناد رياضي مجتمعي متكامل، يقدم خدمات رياضية بأعلى معايير الجودة والكفاءة لجميع أفراد المجتمع.

ويضم النادي مجموعة من الأنشطة والخدمات الرياضية مثل ملاعب عشب طبيعية وصناعية لكرة القدم بقياسات مختلفة، وصالات مغلقة للكرة الطائرة والسلة، وكذلك صالة للبلياردو والسنوكر وتنس الطاولة ومضمار بولينغ بأربع حارات. كما يضم مسبحاً أولمبياً،إضافة إلى صالة رياضية واسعة مزودة بأحدث الأجهزة الرياضية.