شكرا لقرائتكم خبر عن غاسول: كوبي براينت علمني معنى القيادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

تحدث أسطورة السلة الإسباني السابق باو غاسول عما تعلمه من زميله الأسطورة الأمريكي كوبي براينت، الذي لقي حتفه بحادثة طائرة، وقال نجم لوس أنجليس ليكرز السابق وعضو اللجنة الأولمبية الدولية حالياً:«جاء ليراني في فندق الإقامة في واشنطن قبل أن أدخل غرفة ملابس ليكرز وقال لي:مرحباً بك، سعيد جداً لأنك هنا والآن سنفوز بخاتم البطولة ، كانت بادرة تشعرك بالارتياح والتميز. القائد الجيد ليس بالضرورة أن يكون الأجمل أو الأقوى أو الذي يسجل أكثر أهداف في السلة لكنه الشخص الذي يستطيع توحيد الفريق كله خلف هدف واحد».

وتابع غاسول، الذي سجل أكثر من 22 ألف نقطة في مسيرته بفريق برشلونة ولوس أنجليس ليكرز وشيكاغو بولز، حديثه وقال:«الأهم من هذا أن يكون القائد كريماً كي يجعل بقية اللاعبين يشعرون بارتياح لكونهم جزءاً من تلك الوحدة». وتحدث غاسول عن أهمية اليوم الأول في العمل سواء كنت لاعباً أو موظفاً أو ساكناً جديداً في الحي وقال:«يجب أن تصل المكان باحترام وتنصت وتتعلم وتراقب احتياجات الفريق وتكسب احترام الآخرين. لا شيء أكبر خطأ من أن تصل المكان الجديد وأنت متعال كأنك فيل يدخل محل أواني صينية، من الأساسي في أي فريق أن يعرف كل واحد فيه دوره ويوفر للآخر المناخ الضروري لإنجاح دوره. من المهم أن يستقبلك قائد الفريق بالترحيب كي تندمج بسرعة كما فعل معي براينت».