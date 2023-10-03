شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات حكمي «الفار» تتواصل بعد هدف ليفربول الملغى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة الحكام الإنجليزية استبعاد حكمي تقنية «الفار» المساعد اللذين فشلا في التدخل عندما تم إلغاء هدف لليفربول أمام توتنام بداعي التسلل، من إدارة مباريات الجولة الثامنة.

وتم استبعاد دارين إنجلد حكم تقنية الفيديو في لقاء توتنهام ضد ليفربول، ومساعده دان كوك من إدارة باقي مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، بعد الخطأ الفادح في لقاء توتنهام وليفربول.

وكان من المفترض أن يقودا مباراتي نوتنجهام فورست ضد برينتفورد يوم الأحد، وفولام ضد تشيلسي يوم الاثنين، وفقاً لجريدة ليفربول إيكو.

ولم تتضمن قائمة حكام مباريات الجولة المقبلة، مطلع الأسبوع، اسميهما أيضاً، في تمديد للعقوبة، بينما سيكون سيمون هوبر، الذي أدار اللقاء من الملعب، حكماً لتقنية الفيديو المساعد في لقاء إيفرتون وبورنموث.

وأقرت لجنة الحكام بصحة هدف لويس دياز الملغى، وخطأ مسؤولي حكم الفيديو المساعد في عدم احتساب الهدف لفريق ليفربول، الذي خسر مباراة السبت أمام مضيفه اللندني 1-2 في الثواني الأخيرة.

وألغي الهدف بداعي التسلل على الجناح الكولومبي في الدقيقة 33، وبعد 3 دقائق تقدم توتنهام بالهدف الأول عن طريق سون هيونج مين.

وسبق أن صرّح يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول عن هدف فريقه الملغى: «ليس تسللاً عندما تراه، رسموا خطوطاً خاطئة، ولم يعتمدوا على اللحظة المناسبة عندما خرجت الكرة من قدم صلاح. من الصعب التعامل مع هذا الأمر».