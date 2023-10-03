شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو أفضل لاعب في الدوري السعودي للمرة الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

حافظ البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي على أفضليته للشهر الثاني على التوالي في دوري روشن للمحترفين، عندما فاز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر مكرراً فوزه بذات الجائزة في أغسطس الماضي.

وتفوق رونالدو صاحب ال 38 عاماً على المغربي مراد باتنا نجم نادي الفتح الذي كان منافسه على الجائزة، ما يعكس المردود الكبير الذي يصنعه «الدون» في الدوري مع النصر.

واستطاع رونالدو خلال سبتمبر تحقيق أرقام لم يصلها أي لاعب آخر أبرزها «5 أهداف و3 تمريرات حاسمة».

وإلى جانب رونالد حقق مدربه لويس كاسترو جائزة أفضل مدرب بعد قيادة فريقه للفوز في أربع مباريات خلال سبتمبر،أكثر من أي مدرب آخر.

وفاز البرازيلي غروهي حارس اتحاد جدة بجائزة أفضل حارس، وحقق الواعد معاذ فقيهي لاعب التعاون جائزة أفضل لاعب واعد.