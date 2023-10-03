شكرا لقرائتكم خبر عن «خورفكان للمعاقين» يحصل على أعلى مواصفات الجودة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‪

خورفكان - ”الخليج 365”

نجح نادي خورفكان للمعاقين في الحصول على ثلاث مواصفات لتحقيق الجودة العالمية (ios 9001) المتعلقة بنظام إدارة الجودة المتكاملة و(ios 45001) المتعلقة بنظام الصحة والسلامة ونظام إدارة البيئة و(ios 14001) نظام إدارة البيئة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الجودة في العمل الإداري والتطوير المستمر.

وتمكن النادي من الحصول على هذه الشهادات بعد انتهاء الشركة المانحة (SGS) لشهادات المطابقة الدولية لنظام الأيزو، من عمليات التدقيق الشاملة والتأكد الكامل من استيفاء النادي لجميع المتطلبات للحصول على هذه الشهادات.

تأتي الخطوة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالاهتمام بالمجتمع وتأكيد المسؤولية المجتمعية وتعزيز الدور الريادي للنادي في خدمة المجتمع وتماشياً مع توجيهات مجلس الشارقة الرياضي وقراره القاضي باعتماد مسمى عام الجودة للأندية الرياضية بالإمارة.

وأعرب لؤي سعيد علاي نائب رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين خلال الاجتماع الذي عقده النادي بحضور عائشة الحمودي ممثل الجودة ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وأحمد حسن القاضي أمين السر العام، وعبدالله علي سعيد النقبي رئيس لجنة الشؤون الفنية والرياضية، وعدد من من موظفي النادي والمدربين بالإضافة إلى ممثلي شركة SGS شاكر سعد وأحمد الرفاعي وهاني القاسم وسمر ناسب من مجلس الشارقة الرياضي، عن فخره واعتزازه بحصول النادي على ثلاث مواصفات لتحقيق الجودة العالمية، وقال: نعتز بحصول النادي على هذه الشهادات التي تظهر وتوضح مدى التزام وتمسك إدارة النادي المستمر بتحسين الأداء وتلبية طموحات منتسبي وأبناء النادي، مشيراً إلى أن عجلة العمل ستتواصل بكل جهد لتقديم أفضل الخدمات للمنتسبين والمجتمع وتأكيد المسؤولية المجتمعية وإدارة الجودة الكاملة إلى جانب الصحة والسلامة المهنية ونظام إدارة البيئة، كما تخلل الاجتماع عرض مقتطفات عن العمل الإداري والفني والمبادرات والفعاليات في النادي بشكلٍ عام، بجانب جولة ميدانية من اللجنة المختصة مع ممثل الجودة وفريق البيئة والصحة والسلامة المهنية بالنادي، لمراجعة الضوابط التشغيلية الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة والاستعداد للطوارئ.