شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج أبطال سباق مجلس الشارقة الرياضي للثقافة 14 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت اللجنة المنظمة لسباق مجلس الشارقة الرياضي للثقافة إقامة الحفل الختامي لتكريم الفائزين يوم 14 أكتوبر الحالي، وأعتمدت له ترتيبات استثنائية تناسب الطفرة التي حققها في دورته الحالية، حيث شهد مشاركة واسعة من الأندية والمؤسسات على مستوى الإمارة في الفئات السنية مابين 7 سنوات إلى 17 عاماً، وعزز من خلال مردوده بيئة ثقافية محفزة وإيجابية بفضل زرع قيم الإنتماء والإستدامة والتعاون والأخلاق والمسؤولية المجتمعية.

ترأس الاجتماع الدكتور عبدالرحمن الياسي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة وحضره ياسر عمر الدوخي مدير السباق والأعضاء أحمد السلمان وشهاب أحمد العوضي وراشد غانم الشامسي وهاني محمد القاسم، والمقررمحمد صلاح، وتم خلاله تشكيل لجنة للإشراف على ترتيبات حفل الختام، واعتماد قائمة المكرمين التي ستضم الفائزين بالمراكز الأولى، والمؤسسات والشركات الراعية، وشخصية السباق وأعضاء اللجنة المنظمة.

كما تم الإطلاع على تقرير لجنة التنسيق والمتابعة والتحكيم، وتقرر إعداد رابط إلكتروني للحدث يعبر عن هوية السباق خلال السنوات القادمة، مع إستحداث فئة أفضل نادي مشارك، وفئة أكثر نادي فائز بالألقاب.

وصرح الياسي بعد الاجتماع قائلاً أن الفعالية عادت بعد غياب ثلاث سنوات لتؤكد أهميتها وحاجة الجمهور إليها وشكر مجلس الشارقة الرياضي على توفير كل ضمانات النجاح، كما شكرأعضاء لجنة التحكيم والتقييم على ماقاموا به من جهد خلال الفترة الماضية،.

يذكر أن السباق تضمن مسابقات في القرآن الكريم والثقافة الرياضية والعروض المسرحية والخط العربي والقصة القصيرة والتصوير الفوتوغرافي وصناعة المحتوى الرقمي والمقال الصحفي والتعليق التليفزيوني،ونسبة المشاركة كانت 70%من المواطنين و30%من المقيمين.