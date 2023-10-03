شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات دبي الجائزة الكبرى للإبحار» في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

أعلنت الجائزة الكبرى للإبحار (سيل جي بي) التي تُعدّ من السلاسل الرياضية الأسرع نمواً في العالم، عن عودة سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار إلى ميناء راشد في دبي خلال المدة بين 9 و10 ديسمبر المقبل، وذلك بالشراكة مع «بي آند أو ماريناز».

وترحّب البطولة هذه السنة بطيران الإمارات كشريك أساسي جديد، بالإضافة إلى «بي آند أو ماريناز» شريكة بطولة العام الماضي، التي حققت نجاحاً مبهراً عبر بيع جميع الأماكن المخصصة للجمهور.

وتعد البطولة بالإثارة والتشويق مع خيارات عديدة من الضيافة الراقية التي تتميز بها دبي.

وتشكّل جولة دبي المرحلة السادسة للسلسلة الدولية في موسمه الرابع المكوّنة من 13 مرحلة حول العالم، والأكبر في تاريخ الدوري، حيث تتنافس قوارب القطمران البالغ طولها 50 قدماً (F50) فيما بينها على بعد أمتار من الجمهور في ميناء راشد، وقبالة بعض من أبرز المعالم التي تتألق بها دبي والشهيرة على الصعيد العالمي.

من جهته، قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: تدعم طيران الإمارات رياضة الإبحار منذ نحو 20 سنة، وبالتالي فإن استقبال بطولة SailGP في دبي يرسخ مكانة المدينة كمحطة أساسية ضمن أجندة السلسلة الدولية ويُعدّ مبعث فخر واعتزاز لنا. ونحن نتطلّع لمشاهدة الكثير من الإثارة والتشويق بعد شهور قليلة على واجهة دبي البحرية.