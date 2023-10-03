شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجوجيتسو يرفع سقف طموحاته في«آسياد هانغتشو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخضع منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو الأربعاء لإجراءات الوزن الرسمية في صالة القرية الأولمبية، بمدينة هانغتشو في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الصين، لاستكمال اجراءات التسجيل والحصول على بطاقة المشاركة الرسمية، في أكبر حدث آسيوي أولمبي.

ومن المنتظر أن يشارك منتخبنا الوطني للرجال ب8 لاعبين هم خالد الشحي وخالد البلوشي في وزن 62 كجم، ومحمد السويدي وسلطان جبر في وزن 69 كجم، وفراج العولقي ومهدي العولقي في وزن 77 كجم، وسعيد القبيسي وفيصل الكتبي في وزن 85 كجم.

بينما يضم منتخب السيدات 8 لاعبات أيضاً هن: بلقيس الهاشمي وحمده الشكيلي في وزن 48 كجم، وحصة الشامسي وشمسه العامري في وزن 52 كجم، وهيا الجهوري وأسماء الحوسني في وزن 57 كجم، بالإضافة إلى شما الكلباني ومهرة محفوظ في وزن 63 كجم.

وقام حسين بن إبراهيم الحمادي سفير الدولة لدى الصين يرافقه وفد من السفارة، وأحمد الطيب من اللجنة الأولمبية صباح الثلاثاء بزيارة إلى منتخب الإمارات للجوجيتسو الذي سيشارك في البطولة برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، حيث كان في استقبالهم محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس البعثة، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعدد من من مديري الإدارات التنفيذية بالاتحاد.

وحث السفير اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل صعود منصة التتويج، وتمثيل الإمارات بأفضل صورة، خاصة أن رياضة الجوجيتسو من الرياضات المؤهلة دائماً لحصد الميداليات الملونة في كل المحافل الدولية في ظل الرعاية الكبيرة التي تحظى بها من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من قبل الاتحاد برئاسة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي.

وأضاف:«ثقتنا فيكم بلا حدود، وندرك حجم الجهد الذي بذلتموه في مراحل الإعداد، وسيبقى الجميع خلفكم لمتابعة انجازاتكم».

وتلقت بعثة الجوجيتسو اتصالاً هاتفياً من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الإتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للاطمئنان على سير الأمور، والإطلاع على آخر المستجدات الخاصة باللاعبين، حيث اطمأن على الحالتين البدنية والذهنية للاعبين واللاعبات، وعبر عن ثقته الكبيرة فيهم لمواصلة الإنجازات، والحفاظ على الصدارة الآسيوية.

في نفس السياق أكد محمد سالم الظاهري أن رياضة الجوجيتسو في الإمارات محظوظة بدعم القيادة الرشيدة، وأنه نيابة عن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يتقدم بالشكر إلى سفارة الدولة بجمهورية الصين الشعبية، وعلى رأسها حسين الحمادي، لحرصها على متابعة ودعم المنتخب، وكذلك للجنة الأولمبية الوطنية التي لا تدخر أي جهد في توفير أفضل بيئة لبعثة الإمارات.

وقال الظاهري: رأينا التصميم والعزيمة في عيون أبناء الإمارات، وبلا أدنى شك نتوقع منافسة قوية في البطولة، ولا سيما في ظل مشاركة المصنفين الأوائل في القارة الآسيوية بمختلف الأوزان، ومع ذلك تبقى ثقتنا بلا حدود في لاعبينا الذين كانوا على الموعد في كل المحافل، لرفع علم الدولة، وصعود منصات التتويج.

على صعيد آخر أجرى المنتخب حصة تدريبية خفيفة تم التركيز فيها على محورين أساسيين: الأول يتعلق بالجانب الذهني مع دراسة أداء المنافسين المحتملين، والثاني يتعلق بمراجعة ضبط الأوزان بصورة أخيرة، حيث أكد اللاعب فيصل الكتبي قائد المنتخب مع زملائه على ضرورة رفع الحالة المعنوية لديهم قبل ساعات من انطلاق المنافسات، مؤكدا أن اللحظة التي ينتظرونها منذ فترة طويلة، قد اقتربت، وأنه من أجل تلك اللحظة بذلُوا الغالي والثمين منذ عامين تقريبا عبر بطولات ومعسكرات ومشاركات عدة في الداخل والخارج، وأن الجماهير من عشاق اللعبة تنتظر منهم الكثير. 3 أيام.