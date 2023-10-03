شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الظاهري يتوج بالمركزين الثاني والثالث في «فورمولا 4» إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى بطل سباقات«الفورمولا 4» الإماراتي راشد الظاهري، مشاركته في الجولة السادسة من سلسلة فورمولا 4 الإيطالية، على «حلبة موجيلو» بالمركزين الثاني والثالث، بعدما نال المركزين الرابع والخامس في الترتيب العام لأول سباقين عن «فئة الروكي».

وتم تنظيم 3 سباقات للسائقين في هذه الجولة، وسط منافسة قوية للوصول إلى المراكز الأولى.

ويستعد السائقون للجولة الأخيرة في 15 أكتوبر الحالي على حلبة «فاليلونجا»، شمال روما. وينافس بطل الإمارات الذي يعد أصغر السائقين على الحلبة، تحت راية فريق «بريما للسباق» وبدعم من «ياس هيت»، في عدة بطولات أوروبية وعالمية، على سيارة الفورمولا 4 ذات المقعد الواحد، وأظهر مستوى جيداً على الرغم من تعرضه في السباق الثالث لمشكلة ثقب في الإطار الخلفي للسيارة.

وقال الظاهري: فخور لأنني تمكنت من إظهار سرعتي، والصعود على منصة التتويج مرتين، ومن خلال العمل الجاد يمكنني الحفاظ على التقدم الذي نحرزه، لاسيما أن سلسلة الفورمولا 4 الإيطالية تتميز بمنافسة شديدة. وأكد الظاهري أن تركيزه على سباق «فاليلونجا» القادم، لمواصلة تطوير مهاراته وتحقيق الأفضل، قبل الانتقال إلى بطولة «اليورو فورمولا 4»، في 22 أكتوبر الحالي ببرشلونة.(وام)