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محمد الفلاح - قمة أوروبية مع Napoli vs Real Madrid اليوم، مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي يلا شوت بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا، يستضيف نادي نابولي في ملعب دييغو أرماندو مارادونا نادي ريال مدريد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ويقع فريقي ريال مدريد ونابولي في المجموعة الثالثة، والتي تضم كل من فرق، يونيون برلين الألماني، وسبورتينج براجا البرتغالي.

بدأ الريال مشواره في دوري الأبطال بفوزٍ صعب على أونيون بريلن بهدفٍ نظيف، فيما انتصر نادي نابولي على براغا بهدفين مقابل هدف.

بينما حقق فريق نابولي فوزًا صعبًا على حساب فريق سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة ريال مدريد ونابولي مساء الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشرة بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري الأبطال 2024

مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية هي الناقل الحصري للبطولات الأوروبية سواء للأندية أو للمنتخبات في الشرق الأوسط والوطن العربي من المحيط للخليج.

في مقدمة هذه المسابقات دوري أبطال أوروبا بالتأكيد، وستخصص لبث مباراة ريال مدريد ونابولي قناة "beIN Sports 1 HD".

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

معلق مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024

أسندت قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد ونابولي للمعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

ويمكنك متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي من خلال الانتقال إلى قناة beIN Sports HD 1 English.

تشكيل نابولي المتوقع ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يخوض المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق نابولي، مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميريت.

خط الدفاع: أوليفيرا - ناتان - أوستيجارد - دي لورينزو.

خط الوسط: زيلينسكي - لوبوتكا - أنجويزا.

خط الهجوم: كفاراتسخيليا - فيكتور أوسيمين - بوليتانو.

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يخوض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد مباراة نابولي، في دوري أبطال أوروبا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فيران جارسيا - أنطوان روديجير - ناتشو فيرنانيدز - داني كارفخال.

خط الوسط: تشاوميني - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - خوسليو - رودريجو.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ونابولي من خلال الاشتراك في المنصة الإعلامية لشبكة بي إن، تطبيق "تود" أو من خلال الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

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لا صوت يعلو فوق قمة الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2024، عندما يستضيف نابولي بملعبه دييغو أرماندو مارادونا نظيره ريال مدريد.

وحقق ريال مدريد في آخر مباراتين بالدوري الإسباني انتصارين، كان أبرزهما الفوز على جيرونا مفاجأة الليغا هذا الموسم بثلاثية، ومعها استعادة صدارة المسابقة مرة أخرى.

لدى نابولي العديد من المشاكل في الآونة الأخيرة، أبرزها رغبة ديفيد أوسيمين في مقاضاة النادي بسبب فيديو "تيك توك" الشهير، بجانب العلاقة السيئة التي تربط رودي غارسيا بنجم الفريق كفاراتسخيليا.