شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يزور الخليج 365 ويشيد بماكينة العمل داخل المؤسسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار فاروق جعفر نجم المنتخب الوطنى والزمالك السابق والمرشح على منصب رئاسة النادى الأبيض في الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها 20 أكتوبر الجاري ، مقر مؤسسة الخليج 365، اليوم الثلاثاء وكان فى استقباله قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير، ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي وعمر الايوبى رئيس قطاع الرياضة وأحمد توفيق رئيس القسم الرياضى.

وأطلع فاروق جعفر على سير العمل فى صالة تحرير الخليج 365، وتعرف على ماكينة عمل إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية، إضافة إلى الاستوديو الخاص بالجريدة، مؤكدا أنه يتابع كل جديد عن الاخبار الرياضية فى مصر والوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

وكشف فاروق جعفر خلال زيارته، أن الخليج 365 مؤسسة صحفية وإعلامية تعد من أهم المواقع فى الوطن العربى ، رأي فيها الاحترافية والالتزام المهنى والاداء الجماعى والمعلومات المؤكدة ، وشكر كل عناصر المؤسسة على مجهودهم الكبير وتمنى لهم النجاح الدائم.



أكرم القصاص يستقبل فاروق جعفر



جولة فاروق جعفر باليوم السابع



زيارة فاروق جعفر لليوم السابع



صورة تذكارية لفاروق جعفر مع قسم الرياضة



علا الشافعى تستقبل فاروق جعفر



علا الشافعى وفاروق جعفر فى صالة التحرير



فاروق جعفر فى صالة تحرير الخليج 365



فاروق جعفر فى ضيافة رئيس تحرير الخليج 365



فاروق جعفر فى ضيافة رئيس مجلس إدارة الخليج 365



فاروق جعفر فى قسم الرياضة باليوم السابع



فاروق جعفر فى مقر الخليج 365



فاروق جعفر مع محررى الخليج 365