شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يفوز على دينامو اللبنانى فى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره دينامو اللبنانى بنتيجة 89/96 بالبطولة العربية لكرة السلة التي تقام فى قطر، وتستمر حتى 12 أكتوبر الجارى.

ويقع الاتحاد السكندرى في المجموعة الثانية بجوار أندية السيب العمانى، الأهلى القطرى، دينامو اللبناني، اتحاد الجزائر.

وتضم القائمة 14 لاعبًا هم: هيثم كمال، أحمد عادل دولا، المحترف هاريس، مختار غيازة، يوسف شحاتة، مصطفى فودة، محمد طه، عبد الرحمن خالد، باسم الليثي، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، ياسر صالح، علي أحمد، شاتون شورتر.

وتشارك فى البطولة من مصر أندية الأهلى والاتحاد السكندرى، بجانب باقى الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلى من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتى والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندرى والأهلى من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضى من اليمن، والاتحاد الليبى، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحرينى، والجيش المركزى من سوريا، الاتحاد الرياضى الجزائرى، بالإضافة إلى الفتح السعودى، وسلا المغربى.