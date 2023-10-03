في ظل العروض المغرية .. ليفربول يبحث عن بديل للملك «محمد صلاح»

الشارقة - اميمة ياسر - حدد نادي ليفربول بديل محمد صلاح، نجم الريدز، حال رحيل الدولي المصري عن قلعة آنفيلد بنهاية الموسم الحالي، في ظل العروض المغرية ورغبة الأندية السعودية في التعاقد معه الفترة المقبلة، حسبما أفاد تقرير صحفي.

وفقًا لموقع "فوتبول ترانسفير" البريطاني، يستهدف ليفربول التعاقد مع بيدرو نيتو، لاعب وولفرهامبتون، الذي يقدم مستويات رائعة ومميزة للغاية في الموسم الحالي، ليكون بديلًا لصلاح حال رحيله عن الريدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم البرتغالي نيتو صاحب الـ23 عاما مستويات رائعة مع وولفرهامبتون في الموسم الحالي بتسجيله هدفًا وصناعة أربعة آخرين في 7 مباريات، وهو ما فرض اسمه بقوة أمام إدارة ليفربول التي تسعى لإيجاد بديل لـ محمد صلاح، خاصة وأن نيتو يجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن والأيسر.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد محمد صلاح مع ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية 2025، ويسعى الريدز لإيجاد البديل في أسرع وقت ممكن تحسبًا للرحيل المحتمل للدولي المصري.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة السعودي قدم عرضًا خرافيًا للتعاقد مع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وصل إلى 215 مليون جنيه إسترليني حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، لكن ليفربول تمسك باستمرار صلاح ورفض فكرة رحيله تمامًا ليستمر الدولي المصري في قلعة آنفيلد في الموسم الحالي.