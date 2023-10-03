اخبار الرياضه

لاعب فيوتشر يحصد جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية للدوري المصري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - حصد عمر كمال لاعب فريق مودرن فيوتشر، جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية من الممتاز.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن حصول هدف عمر كمال في مرمى الداخلية على أكبر عدد من الأصوات في الإستفتاء الذي شارك فيه المشجعون.

وجاء هدف عمر كمال بتصويبة قوية ومتقنة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك محمود الزنفلي حارس مرمى فريق الداخلية.

وحقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على نظيره فريق الداخلية بهدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري، فيما يستعد الفريق لمواجهة نظيره طلائع الجيش بالجولة الثالثة السبت المقبل على ملعب جهاز العسكري.

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا