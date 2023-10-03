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رودريجو وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام نابولي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي نابولي، اليوم في العاشرة مساءًا، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور مجموعات .

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد تشكيل الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا- ناتشو فيرنانديز- أنطونيو روديجير- داني كارفخال

خط الوسط: جود بيلينجهام- توني كروس- أوريلين تشواميني- فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- رودريجو

يأتي اللقاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي يتصدرها نابولي برصيد 3 نقاط، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق الأهداف.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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