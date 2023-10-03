رودريجو وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد أمام نابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي ريال مدريد نابولي، اليوم في العاشرة مساءًا، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد تشكيل الفريق كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا- ناتشو فيرنانديز- أنطونيو روديجير- داني كارفخال

خط الوسط: جود بيلينجهام- توني كروس- أوريلين تشواميني- فيدي فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- رودريجو

يأتي اللقاء ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي يتصدرها نابولي برصيد 3 نقاط، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثاني بفارق الأهداف.