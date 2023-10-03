دوري أبطال آسيا.. الهلال يفوز بثلاثية ونيمار يسجل أول أهدافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حقق الهلال السعودي الفوز على نساجي الإيراني، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية في دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

سجل ميتروفيتش الهدف الأول للهلال في الدقيقة 18، ثم أحرز نيمار أول أهدافه رسمياً وثاني أهداف الزعيم في المباراة بالدقيقة 58، بعدها سجل ياسر الشهراني ثالث أهداف الهلال في الدقيقة 93.

شهدت المباراة حالتي طرد لكل من، فرج لاعب الهلال وهاوشماند لاعب نساجي في الدقيقة 38.

احتل الهلال المركز الثاني في المجموعة الرابعة بمجموعات دوري أبطال آسيا، برصيد 4 نقاط، أما نساجي يأتي في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط.