دوري أبطال أوروبا.. ريال سويسيداد يفوز على ريد بول سالزبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين ريال سويسيداد وسالزبورج، في تمام الساعة الـ 9.45 مساء يوم الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

فاز فريق ريال سويسيداد على نظيره ريد بول سالزبورج بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب ريد بول أرينا.

سجل هدف ريال سويسيداد الأول، أويارزابال في الدقيقة 7 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف ريال سويسيداد الثاني، بريس منديز في الدقيقة 27 من زمن شوط المباراة الأول.

بتلك النتيجة، رفع ريال سويسيداد رصيده لـ 4 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الرابعة، بينما احتل ريد بول سالزبورج المركز الثاني برصيد 3 نقاط.