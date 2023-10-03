دوري أبطال أوروبا.. سبورتنج براجا يفوز على يونيون برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق سبورتنج براجا الفوز على يونيون برلين، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثاني في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

سجل شيرالدو بيكر هدفي يونيون برلين في الدقيقتين 30 و 37، ثم أعاد سيكو نياكاتي سبورتنج براجا للمباراة وأحرز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 41، بعدها سجل بروما الهدف التاني في الدقيقة 51، ثم اختتم كاسترو أهداف سبورتنج براجا في الدقيقة 94.

احتل سبورتنج براجا المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، برصيد 3 نقاط، أما يونيون برلين جاء في المركز الرابع، دون نقاط.