شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تستقبل وفدا من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بمعرض بيزنس يا شباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ فعاليات معرض "بيزنس يا شباب" للمنتجات الحرفية واليدوية، لليوم السادس علي التوالي، والمقام تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، بمشاركة 150 عارضا من شباب مراكز الشباب، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع الإدارات المركزية بالوزارة خلال الفترة من 28 سبتمبر الماضى حتى 4 أكتوبر، باستاد القاهرة الدولي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وخلال فعاليات اليوم تم استقبال وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) خلال زيارته للمعرض، حيث أبدى أعضاء الوفد اعجابهم بالمعروضات، وقدموا الشكر للقائمين علي تنفيذ هذا المعرض، مشيدين بفكرة المعرض وتنوع المعروضات وجودتها.

ويضم المعرض منتجات شباب مراكز الشباب ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس ، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف" وتتوفر للجمهور باسعار مناسبة للجميع.

ويأتى تنظيم معرض "بيزنس يا شباب " في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمه الدائم للشباب أصحاب المشروعات البدوية والتراثية، ومن منطلق اهتمام الدولة بأهمية هذا القطاع والدور الأساسي الذي تتولاه وزارة الشباب والرياضة في نشر ثقافة العمل الحر والحفاظ على التراث والهوية الثقافية والعمل على إيجاد آليات مبتكرة، للمساهمة في القضاء على مشكلة البطالة من خلال تبنى رؤية مختلفة ومتطورة لتنفيذ أفكار المشروعات المتوسطة والصغيرة.