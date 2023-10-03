شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يكشف عن رسالته لمحمود شيكابالا ويشيد بجمهور الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفنان صلاح عبد الله، بجمهور نادى الزمالك، مؤكدًا أنه جمهور عظيم، وهو السبب الأساسى في فوز الفريق على أرتا سولار الجيبوتى، والتأهل لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

قال صلاح عبد الله خلال تصريحات له لبرنامج "أخبارنا" عبر شاشة "الزمالك" مع الإعلامى أحمد حازم، إنه كاد أن يترك مشاهدة مباراة الزمالك وأرتا سولار عقب استقبال شباك الأبيض هدفا من الفريق الجيبوتى، إلا إن الجمهور هو من دفعه لاستكمال مشاهدة المباراة والتي شهدت ريمونتادا وتحقيق فوز كبير بنتيجة 4 / 1.

وأضاف صلاح عبد الله أنه أشاد بيوسف أوباما لاعب الفريق، خاصة أنه استطاع أن يقلب موازين المباراة فوز نزوله أرض الملعب، وساعد الفريق في الفوز برباعية.

وكشف الفنان صلاح عبد الله عن الرسالة التي وجهها لمحمود شيكابالا قائلاً: "تقابلت مع شيكابالا منذ أيام، وأوصيته على الزمالك، وأن يضع الزمالك في قلبه وعينه وأن يقود الفريق لإسعاد الجماهير".