شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات حالة نيدفيد ومتولي وموقفهما من المشاركة بتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الثنائي كريم نيدفيد ومحمود متولي لاعبا الأهلي تدريبات الجري حول الملعب ضمن المرحلة الأخيرة من فترة التأهيل للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية والتي تعرض لها الثنائي قبل انطلاق منافسات الموسم الحالي.

ومن المقرر أن ينهي الثنائي برنامجهما التأهيلي خلال أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، على أن يكونا جاهزين للمشاركة في المباريات بعد الانتهاء من مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري.

وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تخصيص فقرة في مران اليوم، الثلاثاء، لتدريب اللاعبين على ضربات الجزاء تحسباً للجوء إليها في مباراة إنبي غداً بكاس مصر.

ويختتم فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء استعدادا لخوض مباراته ضد إنبي غدا الأربعاء في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر من النسخة الماضية، في ختام البرنامج المحدد من قِبَل الجهاز الفني لتجهيز كل اللاعبين حتى يكونوا جاهزين للمشاركة في نصف نهائي كأس مصر.

ويتطلع المدرب السويسري لتجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد على ضربات الجزاء من أجل التفوق فيها حال لجوء الفريق لها بإنتهاء مباراة انبي بالتعادل.