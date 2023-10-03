شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات حالة نيدفيد ومتولي وموقفهما من المشاركة بتدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ الثنائي كريم نيدفيد ومحمود متولي لاعبا الأهلي تدريبات الجري حول الملعب ضمن المرحلة الأخيرة من فترة التأهيل للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية والتي تعرض لها الثنائي قبل انطلاق منافسات الموسم الحالي.
ومن المقرر أن ينهي الثنائي برنامجهما التأهيلي خلال أيام قبل الانتظام في التدريبات الجماعية، على أن يكونا جاهزين للمشاركة في المباريات بعد الانتهاء من مباراة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري.
وقرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تخصيص فقرة في مران اليوم، الثلاثاء، لتدريب اللاعبين على ضربات الجزاء تحسباً للجوء إليها في مباراة إنبي غداً بكاس مصر.
ويتطلع المدرب السويسري لتجهيز لاعبي الأهلي بشكل جيد على ضربات الجزاء من أجل التفوق فيها حال لجوء الفريق لها بإنتهاء مباراة انبي بالتعادل.
على صعيد أخر ، يدرس مسئولو النادي الأهلي إرسال التقارير والفحوصات الطبية الخاصة بأكثر من لاعب بالفريق للخبير النمساوي كريستيان فينك الذي يقوم بعلاج وإجراء جراحات للاعبي الأهلي المُصابين على مدار السنوات الأخيرة.
وينوي الأهلي إرسال فحوصات محمود متولي مدافع الفريق للخبير النمساوي بعدما عانى اللاعب من إصابات مُتتالية الفترة الماضية آخرها في العضلة الأمامية حرمته من تدريبات ومباريات الفريق الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة من أجل الاطمئنان على متولي الذي يواصل أداء برنامجه التأهيلي بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، قبل بداية الموسم الحالي وابتعاده عن المشاركة رفقة فريقه في المباريات، حيث يرغب الأهلي في معرفة جاهزية اللاعب للمباريات حيث اقتربت عودته للمشاركة مع الفريق بشكل تدريجي.
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