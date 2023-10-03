شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الأهلي الأخير قبل مباراة إنبي فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة إنبي التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء على ملعب التتش وأعقبها تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في تدريبات الكرة. ويدخل الفريق معسكرًا اليوم والمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الغد.

وكان الجهاز الفني قد أغلق ملف دوري أبطال أفريقيا بعدما حسم الفريق تأهله إلى دور المجموعات عقب تخطيه سان جورج الإثيوبي بسبعة أهداف دون مقابل، في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ32.