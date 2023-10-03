شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يعلن تجديد تعاقد أوچي مايو محترف سلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هشام نصر، المرشح على مقعد نائب رئيس نادى الزمالك، في الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر الحالى، نجاحه فى تجديد تعاقد أوچي مايو محترف فريق كرة سلة الزمالك.

وكتب هشام نصر عبر صفحته على فيس بوك: "تم بحمد الله تجديد التعاقد مع محترف الباسكت أوچي مايو.. مبروك لأعضاء وجماهير نادي الزمالك".

وكان هشام نصر، وأحمد خالد حسانين، المرشح على مقعد عضوية تحت السن، في قائمة حسين لبيب تبرعا بمبلغ مليون جنيه لصالح قطاع السباحة.

وأرسل هشام نصر وأحمد حسانين خطابًا للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، من أجل قبول التبرع لقطاع السباحة، على أن يكون باسم قائمة حسين لبيب بالكامل.

وأعلن أحمد فؤاد الوطن، المدير المالى لنادى الزمالك، موافقته على قبول تبرع هشام وأحمد خالد حسانين، أكد الوطن خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لا يمانع الموافقة على قبول التبرع بشرط موافقة الجهات الإدارية المسئولة، وذلك لدفع رواتب قطاع السباحة والأجهزة الفنية والمدربين.