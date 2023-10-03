شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تستقبل بعثة المنتخب الوطني لتجديف الشواطئ بعد إنجازه في بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الدكتور ماهر الغريب مدير عام الإدارة العامة الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، لاستقبال بعثة المنتخب الوطني لتجديف الشواطئ بعد المشاركة في بطولة العالم بإيطاليا.

واستطاع لاعب المنتخب المصري لتجديف الشواطئ عمر شريف القماطي أن يحقق إنجازا تاريخيا بحصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث، واستطاعت البطلة المصرية هنا السبكي أن تحصد المركز الرابع لأول مرة في تاريخ اتحاد التجديف في سباق فردي سكيف.

وجدد الدكتور أشرف صبحي في رسالته لاعبي منتخب التجديف، والذي نقلها بدوره مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين بالوزارة، الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وتضم بعثة منتخب مصر تضم إيما بناني المدير الفني للمنتخب و3 لاعبين ولاعبة هم: هنا السبكي وعمر القماطي وعلى علاء ومحمد العربي، ويرأس البعثة مصطفى العطار عضو مجلس إدارة الاتحاد.