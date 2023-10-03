شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 3 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الثلاثاء 3 / 10 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواجهة الأهلي التي كان مقررا لها السابعة مساء غد الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر لمدة 120 دقيقة.

وتقرر أن تقام المباراة الساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة مساء في نفس اليوم، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة للقاء الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.

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