شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 3 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الثلاثاء 3 / 10 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواجهة الأهلي التي كان مقررا لها السابعة مساء غد الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر لمدة 120 دقيقة.
وتقرر أن تقام المباراة الساعة التاسعة مساء بدلا من السابعة مساء في نفس اليوم، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة للقاء الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.
لم يشارك خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي في مباريات فريقه منذ بداية الموسم الحالي، بعد إصابته بكسر في الترقوة في نهاية الموسم الماضي، وإجراء عملية جراحية لتثبيت العظمة.
ويرفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالاتفاق مع الجهاز الطبي استعجال الدفع بخالد عبد الفتاح في المباريات رغم مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، منذ فترة، ورغم ذلك لا يدخل قوائم مباريات فريقه في أي مباراة.
حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، على عقد جلسة خاصة مع أكرم توفيق لاعب الفريق مؤخراً شرح له خلاله أهمية دوره مع الفريق وحاجة المارد الأحمر له الفترة المقبلة كونه أحد العناصر التي كان يعتمد عليها قبل تعرضه للإصابة منذ شهور طويلة.
وعاد أكرم توفيق للتدريبات الجماعية مؤخراً وينتظر الضوء الأخضر من كولر للمشاركة في المباريات الرسمية.
قرر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تخصيص فقرة في مران اليوم ،الثلاثاء، لتدريب اللاعبين على ضربات الجزاء تحسباً للجوء إليها في مباراة إنبي غداً بكاس مصر.
استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق فى التشكيل الاساسى بمباراة انبى المقرر لها مساء غداً الاربعاء بنصف نهائى كأس مصر.
ونفذ موديست برنامج تأهيلى وضعه المدرب السويسري منذ 19 سبتمبر الماضى وقتما شارك مع الفريق فى مباراة المصري البورسعيدى وهو غير جاهز فنياً نظراً لغياب محمود كهربا وصلاح محسن للإيقاف حيث تدرب اللاعب في صالة الجيم صباحًا، ومع الفريق بالمساء، وبدأ اللاعب الفرنسى يستجيب بشكل ملحوظ.
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