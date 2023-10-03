شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ظبي تستضيف بطولة «المشرق للبادل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتحاد الإمارات للبادل، إقامة الجولة السادسة من بطولة «المشرق للبادل» المجتمعية المخصصة للهواة، بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبو ظبي من 13 إلى 15 أكتوبر الجاري، ويستمر التسجيل للمشاركة حتى 7 أكتوبر.

تشكل هذه الجولة إضافة مميزة للبطولة، وللفعاليات الدولية الكبرى التي تستضيفها أبوظبي.

وقالت عواطف السويدي، مديرة الاستراتيجية والتطوير بالاتحاد إن استضافة الجولة السادسة من البطولة لأول مرة في أبو ظبي، تعكس التزامنا بنشر رياضة البادل في الإمارات، وتوفير منصة لعشاق هذه الرياضة لعرض مهاراتهم وشغفهم بها. وتستمر بطولة المشرق للبادل على مدى 11 شهراً، تعكس خلالها شعبية الرياضة المتزايدة في الإمارات.(وام)