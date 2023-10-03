شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة «أبو ظبي جراند سلام» للجودو 23 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة «أبو ظبي جراند سلام» للجودو عن إجراء القرعة عبر «تقنية الفيديو» يوم 23 أكتوبر الحالي، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة.

ويستضيف اتحاد الجودو البطولة خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الحالي، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

وأعلنت 63 دولة، حتى الآن، مشاركتها في البطولة، من بينها 8 منتخبات عربية هي البحرين، السعودية، الكويت، الأردن، المغرب، لبنان، وجيبوتي، ومنتخب الإمارات الذي يشارك بـ 8 لاعبين ولاعبات.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة، اكتمال الترتيبات لاستضافة البطولة، وتحدد 22 أكتوبر الحالي آخر موعد لإعلان المشاركة، بعد المشاورات مع ناصر التميمي أمين السر العام عضو اللجنة الأولمبية الوطنية مدير البطولة.

ويبدأ منتخب الإمارات الأربعاء استعداداته للمشاركة بمعسكر في جورجيا، كما سيواصل الفريق استعداداته بعد البطولة للمشاركة في بطولتي «سيدني جراند بري» في 17 نوفمبر المقبل، و«طوكيو جراند سلام» في 2 ديسمبر المقبل، أملاً في حصد مزيد من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.