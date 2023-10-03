شكرا لقرائتكم خبر عن العين يفوز في 8 مباريات توالياً.. «الزعيم» يتصدر «آسيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انفرد العين بصدرة المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه آهال التركماني 4-2 في استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثانية.

وسجل إيريك دو مينيزيس(4) والمغربي سفيان رحيمي(32) والتوغولي لابا كودجو(41) وكوامي أوتون أهداف العين،والمان تاغييف(58) ودايانش ميريدوف(85) هدفي آهال.

ورفع «الزعيم» رصيده إلى 6 نقاط،مقابل 3 نقاط لآهال الذي تراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الفيصلي السعودي الفائز على باختاكور الأوزبكستاني 2-صفر.

وتابع العين عروضه القوية في البطولة التي عاد إليها بعد غياب في آخر نسختين، بعدما كان فاز على باختاكور 3 -صفر في طشقند.

ولم يجد رجال المدرب الهولندي شرودر صعوبة تذكر في تحقيق الفوز الثامن توالياً هذا الموسم في كافة المسابقات، وبدأ العين بالتسجيل مبكراً بعدما اخطأ رستم أهالييف حارس مرمى آهال في التعامل مع عرضية بندر الأحبابي لتصل الكرة إلى المدافع المتقدم مينيزيس الذي سددها قوية في الشباك(4).

وأضاف رحيمي الثاني بعد انطلاقته من منتصف الملعب ومروره عن المدافع شهرات سويونوف ليواجه الحارس أهالييف الذي تصدى لتسدديته التي عادت إلى المهاجم المغربي أسكنها برأسه في المرمى(32).

وتألق رحيمي مجدداً بعدما مرر كرة جاهزة إلى كودجو لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك(41)، مسجلاً هدفه الثالث في البطولة بعد ثنائية في باختاكور.

وقلص آهال الفارق عندما اخطأ يحيى نادر في التمرير، ليخطفها البديل ميليس دينييف ومنه إلى تاغييف سددها في المرمى(58).

لكن العين أعاد الفارق إلى سابق عهده عبر كوامي أوتون مستفيداً من ركنية (70)، ثم سجل الفريق التركماني هدفه الثاني عبر ميريدوف.