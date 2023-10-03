شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يتصدر في «عربية السلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر الأهلي المصري المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة الأندية العربية الـ 35 لكرة السلة المقامة في الدوحة بعدما حقق فوزه التاني توالياً على حساب الاتحاد الليبي 65 – 55، كما فاز الكويت الكويتي حامل اللقب على المحرق البحريني 82 – 61،وسجلت فرق الاتحاد السكندري ودجلة العراقي والاتحاد الجزائري الفوز في ثاني جولات البطولة.

في المجموعة الأولى بدأ الكويت رحلة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على المحرق رافعاً شعار التحدي.

وفي المجموعة الثانية فاز الاتحاد السكندري صاحب أعلى رقم في سجل الألقاب على الاتحاد الجزائري 89 – 53 في أول ظهور له بقيادة المدير الفني الجديد أحمد عمر الذي سبق أن درب شباب الأهلي وسيطر معه على الألقاب، قبل أن ينتقل إلى الشارقة الموسم الماضي.

ولم يجد «سيد البلد» صعوبة في فرض سيطرته على الفترات الأربع ( 16 – 11 و 27 – 5 و 23-20 و23 – 17 ).

وفي نفس المجموعة ألحق السيف العماني الهزيمة الثانية بالأهلي القطري بنتيجة 75 - 58، والفترات 17 - 16 و17 - 19 و23 - 8 و18 - 15

وشهدت المجموعة الثالثة فوز سلا المغربي على وحدة صنعاء اليمني 96 - 64، ونتائج الأشواط 20 - 15 و19 -20 و26 - 8 و28 - 21.

وفي المجموعة الرابعة رفع الأهلي المصري رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه على الاتحاد الليبي 65 - 55 وتربع على الصدارة، تقدم الأهلي في الربع الاول 20 - 9، وتعادل في الثاني 15 - 15 قبل أن يتقدم الاتحاد في الربع الثالث 19 - 12، وينال الأهلي الأفضلية في الربع الأخير 18 - 12 ويحسم النتيجة لصالحه.

وشهدت المجموعة أيضاً فوز دجلة العراقي على مجد طنجة المغربي 95 - 74،والأرباع 22-19 و22-18 و27 - 14 و24-21.