شكرا لقرائتكم خبر عن نجم دفاع ريال مدريد يغيب عن«الكلاسيكو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيغيب قائد ريال مدريد ناتشو فرنانديس عن صفوف فريقه في ثلاث مباريات في الدوري الاسباني لكرة القدم من بينها مباراة «الكلاسيكو» أمام برشلونة اثر طرده خلال الفوز على جيرونا 3-0 السبت.

وطرد ناتشو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من المباراة بعد تدخل عنيف على بورتو على مستوى الكاحل وقد خرج الأخير على حمالة ونقل إلى المستشفى ويعاني حالياً من رضوض قوية في ساقه اليمنى.

وقدم ناتشو اعتذاره إلى بورتو من خلال نشر بيان له على انستغرام جاء فيه «أود التقدم باعتذاري إلى بورتو لهذه الحركة غير المقصودة خلال المباراة. اليوم كما على مدى مسيرتي لم يكن في نيتي الحاق الإصابة بأحد. آمل ان تتعافى جيدا وبسرعة».

أما مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو انشيلوتي، فعلق على هذه الحادثة بقوله «لقد قدم ناتشو اعتذاره وتم قبولها، ولا يمكن ان يقوم بأكثر من ذلك. كما قلت فإن ما حصل كان نوعاً من عدم الحكمة».

وسيغيب ناتشو بالتالي عن مباريات فريقه ضد أوساسونا وإشبيلية بالاضافة إلى الكلاسيكو ضد برشلونة.