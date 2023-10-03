شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين شرطة دبي واتحاد الرياضة للجميع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مجلس الرياضيين، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، مذكرة تفاهم في مجال التعاون في مختلف المجالات الرياضية.

ووقع الاتفاقية الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيسة مجلس الرياضيين في شرطة دبي، وسعيد علي العاجل، نائب رئيس الاتحاد،وذلك في مقر مبنى أمانة المجالس في القيادة العامة لشرطة دبي.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للرياضة للجميع على توطيد أواصر التعاون بينهما في المجال الرياضي بما يحقق الأهداف المشتركة، وتعزيز الشراكة بشكل فاعل بين الطرفين.

وثمّنت الدكتورة مريم أنس المطروشي علاقة التعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص خاصة في المجال الرياضي، فيما أعرب سعيد علي العاجل عن سعادته بتوقيع المُذكرة التي ستساهم في تعزيز التعاون الرياضي المشترك، مؤكداً أن توقيع المذكرة يأتي لتفعيل دور الاتحاد وشرطة دبي لبناء قاعدة قوية لممارسة جميع أنواع الرياضة.

وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم مجلس الرياضيين في شرطة دبي بتنظيم فعاليات رياضية مشتركة بين شرطة دبي واتحاد الإمارات للرياضة للجميع، والاستفادة من الطاقم التدريبي من الأندية الخاصة والمتعاونة مع الاتحاد للمشاركة في الفعاليات المشتركة، إلى جانب توفير التغطية الأمنية للفعاليات الرياضية.

ومن جانبه، سيقوم اتحاد الإمارات للرياضة للجميع بالتنسيق مع مبادرة الروح الإيجابية في شرطة دبي لتنفيذ فعاليات مشتركة، والمشاركة في مبادرة «القافلة الرياضية»، إلى جانب الاستفادة من مرافق شرطة دبي في الفعاليات، ونشر الثقافة الرياضية، وعمل خطط مشتركة لنشر وإعداد حملات تسويقية وتوعوية من خلال النشر في القنوات المختلفة.