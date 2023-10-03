شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر ناجح لطائرة «الشارقة للمرأة» في البحرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاض فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لكرة الطائرة،معسكراً ناجحاً في البحرين،استعداداً لخوض تحدي بطولات الموسم الجديد، التي يتقدمها الدوري العام.

ونجح فريق النادي خلال المعسكر، من الفوز على منتخب البحرين في مباراتين وديتين.

ومثل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لكرة الطائرة في معسكر البحرين، وفد تألف من المدرب كريم بن عياد، والإدارية عنود المهيري، واللاعبات، علياء ناصر وندوة وسيم ومنى عباس وريام حميد ولطيفة الكعبي وفاطمة خالد وفاطمة ثابت وروعة مكي وماتيا ماكدج.

وأبدت عنود المهيري، إدارية فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة لكرة الطائرة، ارتياحها للمحصلة التي تحققت من خوض المعسكر في البحرين، مشيدة بحرص جميع اللاعبات على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإستفادة من المعسكر، مثنية على جهود أعضاء الجهازين الفني والإداري في العمل على إعداد فريق النادي بصورة مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقدمت عنود المهيري، شكرها إلى إدارة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، لحرصها على توفير أفضل سبل الإعداد والتحضير لمختلف الفرق الرباضية في النادي، ومنها فريق الكرة الطائرة، متوقعة ظهور «طائرة الشارقة للمرأة» بصورة مميزة في بطولات الموسم الجديد.