شكرا لقرائتكم خبر عن «متباهي عذبة» يطارد كأس الوثبة في تولوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار تولوز الفرنسي،عصر الأربعاء فعاليات كأس الوثبة ستاليونز بري نيدجاري، المخصص للخيول العربية الأصيلة، والبالغ جائزته 16 ألف يورو، برعاية النسخة ال 15 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويجتذب السباق لمسافة 2100 متر، 9 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق تطارد اللقب، يتصدرها «متباهي عذبة»، لمزرعة عذبة، بإشراف المدربة الفرنسية اليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، والذي سباق له تحقيق الفوز، كما جاء في المركز الثالث في سباق الفئة الثالثة.

وينافس على اللقب أيضاً «المادورا» لضافي المري، بإشراف شارل جوردين، وقيادة فابريس فيرون، و«جيد دو كروات» لجاكو فرانسيس بوديت، بإشراف ايريك ديلوفا، وقيادة مارلين ماير، و«غافار دو بروجريه» لعون العيدروس، بإشراف كي بليسون، وقيادة هوجو مويسان.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.