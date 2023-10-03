شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «أرادَ» وفريق ربدان للدراجات الهوائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أرادَ عن شراكتها مع فريق ربدان أول فريق درّاجات هوائية للهواة في أبوظبي وذلك قبل انطلاق موسم سباقات 2023-2024 حيث يتيح الدعم الذي ستقدمه أرادَ لفريق ربدان للدراجات الهوائية فرصة التسجيل والمشاركة في السباقات المحلية إضافة إلى تمكين أعضاء الفريق من حضور مخيم تدريبي في إيطاليا كما سيقوم الفريق بتدريباته في مضمار«مسار» الجديد في الشارقة من تطوير شركة أرادَ وعلى أساس شهري خلال الموسم الجديد على أن تعقد الجلسة التدريبية الأولى في 28 أكتوبر الجاري.

وقد تأسس فريق ربدان للدرّاجات الهوائية في عام 2016 بعشرة أعضاء مؤسسين و20 دراجاً ومتسابقاً من أفراد المجتمع المحلي وجميعهم من أبناء دولة الإمارات ويحمل هذا الفريق اسم الحصان الأول للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه حيث تم اختيار هذا الاسم من قبل سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي وعلاوة على كونه أول فريق للهواة على مستوى الدولة يعد فريق ربدان للدرّاجات الهوائية كذلك أحد أنجح الفرق في الإمارات حيث فاز منذ تأسيسه بكأس نائب رئيس الدولة وسباق سيح السلم بالإضافة إلى عدد من البطولات المحلية الكبرى.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: تجسّد شراكتنا مع فريق ربدان مدى التزامنا في أرادَ بتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة التي نحرص على تشجيعها في جميع مجتمعاتنا ونحن نتطلع للترحيب بأعضاء فريق ربدان للدراجات الهوائية في مضمار«مَسار» حيث ستتاح الفرصة أمامهم للتدريب بشكل احترافي ضمن بيئة طبيعية وفي أجواء استثنائية.

من جانبه قال الدكتور محمد العيسائي الرئيس المشارك لفريق ربدان للدراجات الهوائية: ستتيح لنا هذه الشراكة مع أرادَ تطوير أدائنا والمشاركة في المزيد من السباقات في الإمارات وخارج الدولة إضافة إلى تحقيق نتائج أفضل في سباقات هذا الموسم و نحن نتطلع لتجربة الحلبة الجديدة في «مسار» والتي تمثل مرفقاً رياضياً جديداً استثنائياً ومميزاً على مستوى دولة الإمارات.

ويتضمن مضمار «مسار» حلبة احترافية متصلة بطول 6.6 كم تمر عبر تجمعات الأشجار الكثيفة المحيطة بأحياء مجتمع مسار في ضاحية السيوح المتنامية في الشارقة الجديدة وإلى جانب هذا المضمار الاحترافي يحتضن المخطط الرئيسي في «مسار» باقة متنوعة من المرافق الترفيهية والرياضية المبتكرة ضمن مجتمع عصري يضم 3,000 فيلا ومنزل ريفي وأكثر من 50,000 شجرة.