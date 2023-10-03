شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب قفز الحواجز يستهل مشوار الـ «آسياد» اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانغتشو: أحمد جمال الدين

أنهت صفية الصايغ لاعبة منتخب الدراجات منافسات سباق الفردي للسيدات بمسابقة الطريق ضد الساعة لمسافة 18 كيلومتراً في المركز التاسع، وذلك ضمن منافسات النسخة ال19 من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.

وأعربت صفية الصايغ عن رضاها بالمستوى الذي ظهرت عليه في منافسات سباق الفردي، إذ تمكنت من حصد نقاط إضافية تعزز حظوظها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وقالت الصايغ: أنهيت مشاركتي في أول سباق في الألعاب الاسيوية وأنا فخورة بنفسي وبأدائي الذي كان في هذا السباق الأفضل على الصعيد الشخصي.

وأوضحت أن المنافسة في السباق كانت على أشدها نظراً لمشاركة بطلات أولمبيات، وأكدت أنها حققت الهدف المطلوب وهو حصد نقاط إضافية تعزز فرصة التأهل لأولمبياد باريس 2024 واختتمت قائلة: أتمنى تحقيق باقي النقاط في سباق الأربعاء للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية وأصبح بذلك أول لاعبة إماراتية وخليجية تشارك في رياضة الدراجات الهوائية في الأولمبياد.

من جهته، أكد محمد صالح مبارك لاعب منتخب القوس والسهم، أن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية لها العديد من الإيجابيات في مقدمتها الاحتكاك بالمنتخبات القوية، حيث تضم آسيا أقوى اللاعبين والمنتخبات في العالم، مشيراً إلى أن الخبرة التي اكتسبها لاعبونا من الدورة مفيدة للمستقبل.

ومازالت الإمارات تحتل المركز الخامس عربياً في جدول الترتيب العام ل«الآسياد» وال21 عموماً مع نهاية اليوم العاشر برصيد 6 ميداليات ملونة.

خسارة الشطرنج

خسر منتخبنا الوطني للشطرنج في منافسات الجولة الخامسة أمام منتخب تايلاند بمسابقة الفرق بنتيجة (2.5 - 1.5)، ويستكمل منتخبنا الجولة السادسة بمسابقة الفرق بمشاركة عنود بشكردي، ووافية المعمري، وموزة المنصوري، وعائشة المعيني، وروضة السركال.

ويخوض اليوم ثنائي منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية صفية الصايغ وزهرة حسين سباق الطريق للسيدات لمسافة 140 كم، كما يستهل منتخبنا الوطني للفروسية منافسات الجولة الأولى من قفز الحواجز بمسابقتي الفردي والفرق بمشاركة الرباعي محمد الهاجري، وعبد الله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي.

وأكد محمد الناخي إداري منتخبنا الوطني للفروسية على اتمام جميع الأمور المتعلقة بمشاركة المنتخب في قفز الحواجز بداية من اجتياز الفحص البيطري والتأكد من سلامة الخيول، مروراً بإجراء القرعة التي أسفرت عن دخول منتخبنا إلى الميدان لخوض المنافسات في الترتيب الثاني حسب قائمة الدول المشاركة التي يبلغ عددها 12 دولة.