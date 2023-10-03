شكرا لقرائتكم خبر عن الدوخي: العروبة أكبر الرابحين في الدوري الصعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: نزار جعفر

تواصلت الإثارة في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في أسبوعه الرابع الذي شهد تسجيل 25 هدفاً عبر 5 انتصارات و3 تعادلات، كان أبرزها فوز الوافد الجديد (يونايتد) على دبا الفجيرة أبرز المرشحين في المنافسة على بطاقتي الصعود 2-1، بجانب الانتصار الثمين الذي انتزعه العروبة في الوقت المحتسب بدل عن ضائع من جاره الفجيرة عبر «ريمونتادا» مثيرة 2-1، عزز من خلاله العرباوي صدارته للترتيب العام برصيد 12 نقطة (العلامة الكاملة)، في ظل المطاردة القوية من فريقي الظفرة الذي خطف هو الآخر فوزاً غالياً من دبا الحصن في الوقت القاتل 2-1، والعربي القيواني الذي عاد بتعادل 3-3 من ملعب الجزيرة الحمراء.

وأكد عمار الدوخي المحلل الفني لدوري الدرجة الأولى، أن الجولات الأربع الأولى كشفت بوضوح عن طبيعة المنافسة القوية المرتقبة في دوري الهواة والتوقعات المرتبطة بصراع الصدارة في ظل وجود 5 أندية ضمن لعبة «الكراسي الموسيقية» المثيرة والتي من الممكن أن تتسع، لتشمل أكثر من نصف فرق المسابقة في ظل التقارب بين الأندية على لائحة الترتيب وارتفاع المستوى الفني لغالبية الفرق،الأمر الذي يجعل المسابقة أمام جميع الاحتمالات، ويعكس بوضوح حقيقة وطبيعة الصراع على المراكز الأولى.

وأوضح أن العروبة (أكبر الرابحين) في الجولة الماضية أثبت جدارته بالتربع على الصدارة بالعلامة الكاملة وتوسيع الفارق لأربع نقاط مع أقرب مطارديه العربي والظفرة، بعدما جمع النقاط الثلاث في كل مبارياته السابقة، بفلسفة واضحة «أخدم نفسك»،وكذلك الحال للظفرة الذي استعاد التفوق بعد تعثره في البداية بفوزين مهمين على حساب الحمرية ودبا الحصن، أعاده بقوة للحاق بركب المقدمة.

تطور كبير

أثنى الدوخي على التطور الكبير الذي يشهده فريق التعاون وبأقل الإمكانات المتاحة، ما أهله للمزاحمة على المقدمة، في الوقت الذي واصل دبا الحصن السقوط للمرة الثانية وتجرع الخسارة الثانية خلال أربع مباريات تركت أكثر من علامة استفهام في ظل الدعم الكبير الذي وفرته إدارة النادي.

وأكد الدوخي«دوري «الهواة» في كل موسم يقدم لنا الكثير من المعطيات المهمة على صعيد المنافسة بين الفرق وفي هذا الموسم هناك الكثير من التوقعات الخاصة بالمباريات، لأن النتائج تبدو عصية على التكهنات التي تسبق المباريات».

وشدد الدوخي على أهمية العمل على توفير الأجواء المطلوبة لدعم نجاح المنافسة برفع مستوى الاهتمام أكثر بنقل المباريات أو تنظيم بعض البرامج الأسبوعية عن الدوري، لأن هذا الأمر من شأنه أن يمنح اللاعبين والأندية الدافع القوي، لإظهار المستوى الفني المطلوب.

