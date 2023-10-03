جيروم بواتنغ يقترب من العودة إلى بايرن ميونخ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شبكة «سكاي سبورتس ألمانيا»، أن نادي بايرن ميونخ الألماني في مفاوضات متقدمة لاستعادة مدافعه الألماني جيروم بواتنغ (35 عاما)، المتاح بشكل مجاني، بعد نهاية عقده مع ليون في يونيو الماضي.

ووفقا للصحفي الألماني لـ»سكاي سبورتس»، فلوريان بليتنبرج، بايرن ميونخ يعمل على إعادة جيروم بواتنغ بعقد قصير الأجل، وجرت بالفعل محادثات متقدمة لأنه وكيل حر، إذ إن رؤساء النادي يريدونه، وبواتنغ جاهز للعودة.

وحسب المصدر نفسه، المفاوضات متقدمة للغاية، واجتاز الدولي الألماني السابق بالفعل الجزء الأولي من الفحص الطبي، وأعلن بايرن ميونخ بالفعل انضمامه لتدريبات الفريق الأحد، إذ سيتم اختباره قبل اتخاذ القرار النهائي.

ولعب جيروم بواتنغ آخر مباراة له في 3 يونيو مع أولمبيك ليون، وهي واحدة من 8 مباريات فقط لعبها في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، (6 أساسيا، واحدة أكمل فيها 90 دقيقة).

ولم يتدرب بواتنغ مع فريق لـ4 أشهر، لكنه حافظ على لياقته مع مدرب شخصي، وقام بجلسات على أرض الملعب وبالكرة، ليكون في أفضل حالاته للتوقيع مع ناد جديد في أي وقت.

ووفقا لصحيفة «بيلد» الألمانية، سيكون دوره في بايرن ميونخ هو السماح لكيم، وأوباميكانو، ودي ليخت، بأخذ مزيد من فترات الراحة، كما أن قلة دقائق لعبه التي ستكون محدودة سستاعد أيضا بواتنغ (35 عاما) على تجنب الإصابات. توماس توخيل، الذي أراد التوقيع معه في باريس سان جيرمان قبل بضع سنوات، هو من مؤيدي هذه الخطوة.

ولا تحظى الفكرة بتأييد عدد كبير من المشجعين، لكن الإدارة والمدرب الألماني مقتنعان تماما بأن بواتنغ سيعزز الفريق.

ويعد الألماني الدولي السابق، أحد أفضل المدافعين في تاريخ بايرن ميونخ، إذ قضى 10 سنوات مع النادي من 2011 حين وقع مع مانشستر سيتي مقابل نحو 14 مليون يورو، ولعب حتى 2021 في النادي البافاري، قبل رحيله بشكل مجاني إلى ليون، بعد نهاية عقده.

وخلال فترته مع بايرن ميونخ لعب 363 مباراة، وسجل 10 أهداف، ومرر 25 تمريرة حاسمة، وتوج مع النادي بكل الألقاب الممكنة: 9 ألقاب بالدوري الألماني، لقبان بدوري الأبطال، لقبان بكأس العالم للأندية، لقبان بالسوبر الأوروبي، و5 ألقاب بكأس ألمانيا، و5 ألقاب بالسوبر الألماني.

يملك جيروم بواتنغ 76 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وتوج بكأس العالم 2014.

الألماني جيروم بواتنغ مع بايرن ميونخ

أفضل المدافعين في تاريخ بايرن ميونخ.

قضى 10 سنوات مع النادي من 2011 حتى 2021.

لعب 363 مباراة، وسجل 10 أهداف، و25 تمريرة حاسمة.

يملك 76 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا، وتوج بكأس العالم 2014.

توج مع النادي بكل الألقاب الممكنة