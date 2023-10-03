الأهلي يغري الشناوي براتب ضخم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعد النادي الأهلي المصري لاستئناف مفاوضاته من جديد مع حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم محمد الشناوي، من أجل تمديد عقده والإبقاء عليه لفترة أطول داخل صفوف الفريق.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية تلقى الشناوي عروضا عدة للرحيل عن الأهلي، أبرزها من النصر السعودي الذي تواصل مسؤولون فيه مع الحارس المصري للانتقال إلى «العالمي»؛ لكن إدارة المارد الأحمر تمسكت ببقائه، كما أن المدير الفني مارسيل كولر رفض رحيله.

وكشف موقع «winwin» الرياضي، أن الأهلي سيستغل فترة التوقف الدولي القادمة خلال أكتوبر الحالي من أجل عقد جلسة مفاوضات جديدة مع الشناوي لتمديد عقده.

وأوضح المصدر أن الأهلي سوف يجعل الشناوي ضمن «أعلى فئة» في النادي، إذ سيزيد راتبه ليكون من بين الأعلى في الفريق، على أن يمنح عقدا لمدة عام أو عامين إضافيين.

ويملك الشناوي - الذي عاد إلى الأهلي في 2016 قادما من بتروجيت عقب رحيله في 2009 - عقدا مع النادي ينتهي بعد عامين في 30 يونيو 2025، وحال تمديد العقد لمدة عامين إضافيين فسيعني ذلك أنه سيظل لاعبا في الفريق حتى 2027، وسيكون حينها في عمر 39 عاما.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي أجل ملف التجديد خلال الفترة الماضية، للتركيز أولا على مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والتي خسرها الفريق بهدف نظيف، ثم على التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وهو ما تحقق بالفعل، حيث سحق المارد الأحمر خصمه سان جورج الإثيوبي (7 - 0) ذهابا وإيابا ليتأهل حامل اللقب إلى دور المجموعات.

يذكر أن الأهلي خاض مباراة واحدة فقط حتى الآن في الموسم الجديد 2023 - 24 من الدوري المصري، حيث تم تأجيل مباراته ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية، وسيواجه الإسماعيلي في الجولة الثالثة الأحد 8 أكتوبر، قبل فترة التوقف الدولي التي ستبدأ الاثنين المقبل وتنتهي 20 من الشهر الحالي.