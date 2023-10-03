بيريز يرفع دعوى قضائية ضد متهمه برشوة الحكام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يتباطأ ريال مدريد وفلورنتينو بيريز في الرد على اتهامات مفوض الشرطة السابق فيلاريخو، التي يزعم فيها أن رئيس النادي الملكي قام برشوة الحكام.

ونشر النادي المدريدي بيانا رسميا الثلاثاء على موقعه الالكتروني، أعلن فيه أن الرئيس سيتخذ إجراءات قانونية ضد المفوض السابق.

وقال ريال مدريد في بيانه: أمر رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، برفع دعوى قضائية فورية ضد المفوض السابق فيلاريخو، بسبب الاتهامات الباطلة برشوة الحكام التي وجهت إليه في محطة الإذاعة الكاتالونية «راك 1».

ووجه خوسيه مانويل فيلاريخو، المفوض السابق في الشرطة الإسبانية، أصابع الاتهام نحو فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بتقديم رشوة إلى الحكام في الفترة السابقة.

وقال فيلاريخو أمس لإذاعة «راك 1» الكتالونية: قبل قضية نيغريرا، اكتشفت قضية رشوة ضد ريال مدريد، لكن تم التستر عليها، في هذا البلد لا يمكنك فعل شيء يضر ببيريز، لا يمكن المساس به. وأضاف قائلا: من المستحيل مقاضاة بيريز، كل من يجرؤ على ذلك فهو بمثابة انتحار.

فيما تحدث رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس، أيضا عن تصريحات فيلاريخو بشأن فلورنتينو: لقد قال شيئين: إن فلورنتينو قام برشوة الحكام، ولا يمكن المساس به.

بخصوص الأول، إذا كان لديك ما يثبت ذلك. ادعاءات فيلاريخو لا تصدق وتستحق الإدانة.

الجزء الثاني، فلورنتينو لا يمكن المساس به، أعتقد ذلك.

ليس الأمر أن فيلاريخو يقول ذلك، بل هو الصوت الشعبي في هذا البلد. وأقول ذلك أيضا.