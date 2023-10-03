شكرا لقرائتكم خبر هل تنجح حيلة الملياردير راتكليف للاستحواذ على يونايتد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت تقارير صحفية أن الملياردير البريطاني جيم راتكليف، لجأ إلى حيلة جديدة للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ عدل عرضه للتركيز على ضمان شراء حصة من أسهم النادي.

ويعد راتكليف - مؤسس شركة الكيماويات العملاقة إينيوس والمالك على وجه الخصوص لناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري - أحد المرشحين الرئيسيين لشراء بطل إنجلترا 20 مرة، إلى جانب منافسه في السباق المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني.

وأوضحت «سكاي نيوز» أنه بإمكان راتكليف الآن أن يسعى للحصول على حصة تبلغ نحو 25% في إطار اقتراح لإنهاء عملية البيع المضنية، بعد أن أراد في البداية إجراء عملية استحواذ على الغالبية.

ورغم كثير من العروض المقدمة من كل من راتكليف، المشجع للشياطين الحمر منذ الطفولة، والشيخ جاسم، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بشأن تغيير محتمل للملكية، منذ أن أعلنت عائلة غليزرز المالكة في نوفمبر العام الماضي، أنها على استعداد لبيع النادي.

وانهارت قيمة يونايتد في بورصة نيويورك الشهر الماضي بأكثر من 700 مليون دولار، بعد تقارير مفادها بأن عائلة غليزرز أوقفت خطط بيع النادي. وإذا قبلت العائلة العرض الجديد لراتكليف، فإنها ستحتفظ بالغالبية المسيطرة على النادي الذي اشترته في 2005، رغم العداء الواضح من جانب المشجعين الذين يطالبون برحيلها.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ9 نقاط فقط، بعد 4 هزائم و3 انتصارات في البريميرليغ.