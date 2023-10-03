شكرا لقرائتكم خبر هل تنجح حيلة الملياردير راتكليف للاستحواذ على يونايتد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد راتكليف - مؤسس شركة الكيماويات العملاقة إينيوس والمالك على وجه الخصوص لناديي نيس الفرنسي ولوزان السويسري - أحد المرشحين الرئيسيين لشراء بطل إنجلترا 20 مرة، إلى جانب منافسه في السباق المصرفي القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني.
وأوضحت «سكاي نيوز» أنه بإمكان راتكليف الآن أن يسعى للحصول على حصة تبلغ نحو 25% في إطار اقتراح لإنهاء عملية البيع المضنية، بعد أن أراد في البداية إجراء عملية استحواذ على الغالبية.
ورغم كثير من العروض المقدمة من كل من راتكليف، المشجع للشياطين الحمر منذ الطفولة، والشيخ جاسم، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بشأن تغيير محتمل للملكية، منذ أن أعلنت عائلة غليزرز المالكة في نوفمبر العام الماضي، أنها على استعداد لبيع النادي.
وانهارت قيمة يونايتد في بورصة نيويورك الشهر الماضي بأكثر من 700 مليون دولار، بعد تقارير مفادها بأن عائلة غليزرز أوقفت خطط بيع النادي. وإذا قبلت العائلة العرض الجديد لراتكليف، فإنها ستحتفظ بالغالبية المسيطرة على النادي الذي اشترته في 2005، رغم العداء الواضح من جانب المشجعين الذين يطالبون برحيلها.
يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ9 نقاط فقط، بعد 4 هزائم و3 انتصارات في البريميرليغ.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تنجح حيلة الملياردير راتكليف
للاستحواذ على يونايتد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.