فرانك كيسي سلاح الأهلي في الديربي

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وأشارت مصادر إلى أن مدرب الأهلي قرر مشاركة كيسي بصورة أساسية أمام الاتحاد، بعدما أكدت الفحوص الطبية التي خضع لها أن إصابته بسيطة، ولن تعيقه عن المشاركة مع الفريق الأهلاوي خلال الفترة المقبلة.
وتعرض كيسي (26 عاما) للإصابة بشد عضلي في مباراة الأهلي الماضية أمام الاتفاق الجمعة 30 سبتمبر، والتي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي.
وانضم الدولي الإيفواري إلى الأهلي خلال الميركاتو الصيفي 2023، قادما من برشلونة الإسباني، وينتهي عقده مع «الراقي» في يونيو 2026، وقد أحرز كيسي 3 أهداف خلال 8 لقاءات خاضها هذا الموسم بدوري روشن.
يذكر أن ديربي جدة المنتظر سيقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة»، وقبل اللقاء يحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 19 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الأهلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.
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