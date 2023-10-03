الهلال يكتم أنفاس 70 ألف مشجع إيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الهلال فوزا كبيرا على مستضيفه ناساجي الإيراني 3 - 0 أمس، في المباراة التي أقيمت على ملعب آزادي بالعاصمة الإيرانية طهران، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

سجل أهداف الهلال ميتروفيتش في الدقيقة 18 ونيمار في الدقيقة 58 والبديل صالح الشهري في الدقيقة (90+3)

وافتتح نيمار وميتروفيتش سجلهما التهديفي في دوري أبطال آسيا بالتسجيل في مباراة أمس.

وفاز نافباخور الأوزبكي على مومباي سيتي 3 - 0 في مباراة لحساب المجموعة نفسها. ورفع الهلال رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة بالتساوي مع نافباخور، بـ4 نقاط و4 أهداف لكل منهما. وبقي ناساجي على رصيده السابق 3 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل مومباي سيتي ترتيب المجموعة دون رصيد.

وأكمل الفريقان المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 35، بعد إشهار البطاقة الحمراء لمدافع ناساجي أمير محمد ولسلمان الفرج قائد الهلال.

سيطرة هلالية

بدأ الهلال بسيطرة كاملة على مجريات اللعب مع محاولات لتسجيل هدف مبكر.

في الدقيقة 18 ومن كرة عرضية متقنة للبريك انقض ميتروفيتش على الكرة برأسه إلى داخل الشباك افتتح به أهداف المباراة.

في الدقيقة 30 توقف اللعب بسبب احتكاكات بين اللاعبين، وسقوط ميتروفيتش على الأرض، وتدخل سلمان الفرج باعتباره قائد الهلال، لمنع مزيد من الاحتكاك بين اللاعبين، أشهر الحكم البطاقة الصفراء لأمير محمد مدافع ناساجي، لكن حكم الفار استدعى الحكم لمراجعة اللقطة.

عاد الحكم وأشهر البطاقة الحمراء لأمير محمد وسلمان الفرج.

الشوط الثاني

واستهل ناساجي الشوط الثاني بنشاط هجومي، وشارك الهلال في السيطرة والاستحواذ.

لكن ميشايل أهدر فرصة هدف الهلال الثاني في الدقيقة 52، بعد انفراده بالحارس الإيراني وسدد كرة أرضية أنقذها رشيد مزاهري.

رد ناساجي سريعا بواسطة محمد أزادي الذي سدد بيسراه كرة قوية تصدى لها محمد العويس.

أجرى جيسوس تبديلا لاستعادة السيطرة على وسط الملعب، فدفع بناصر الدوسري على حساب مالكوم.

وفي أول تبادل للكرة بين الدوسري ونيمار في الدقيقة 58، أطلق النجم البرازيلي كرة صاروخية بيسراه استقرت في الشباك، ليعزز تقدم الهلال بالهدف الثاني.

حرم القائم الأيسر نيمار من هدفه الشخصي الثاني والثالث للهلال، بعد هجمة عنترية من كوليبالي، ومرر لنيمار الذي وضع الكرة بيسراه لكن القائم الأيسر كان لها بالمرصاد.

سيطر الهلال على أحداث المباراة، وفي الدقيقة (90+3) تمكن البديل صالح الشهري من إضافة الهدف الثالث للهلال، بعد كرة رأسية وصلته من ضربة ركنية، لتنتهي المباراة بفوز الهلال 3 - 0.

إلى ذلك حقق الفيحاء فوزه الأول في دوري الأبطال ضد باختاكور الأوزبكي بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى.