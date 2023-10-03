أخضر الفروسية يبحث عن إنجازه التاسع في آسيا

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ويمثل أخضر الفروسية في الدورة عبدالرحمن الراجحي ورمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي ومشاري الحربي.
ويفتتح الراجحي مشاركة الأخضر في المنافسات عندما يتواجد في الجولة الأولى عند التاسعة من صباح الغد، يليه الحربي في الجولة الثانية.
وفي الفترة المسائية التي تنطلق عند الثانية ظهرا يشارك الدهامي في الجولة الثالثة، والشربتلي في الجولة الرابعة والختامية لمنافسات الفرق لقفز الحواجز التي تشهد مشاركة 12 دولة آسيوية.
وانطلق مشوار الفروسية مع ميداليات دورة الألعاب الآسيوية، منذ أول مشاركة له في الدوحة 2006م، بذهبية الفرق، والتي حافظ عليها غوانزو 2010م وأتبعها بذهبية وبرونزية الفردي بواسطة رمزي الدهامي وخالد العيد.
وفي آسياد إنشون 2014م حققت الفروسية السعودية، ذهبية الفردي بواسطة الشربتلي، وفضية الفرق.
وواصلت الفروسية تألقها في آسياد جاكرتا 2018 بتحقيقها ذهبية الفرق لقفز الحواجز، وبرونزية الفردي بواسطة الدهامي.
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