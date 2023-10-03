السعودي غزواني يتوج بذهبية 800 م في الآسياد

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العداء الشاب عيسى الغزواني (21 عاما) حقق الميدالية الذهبية الثانية للسعودية والخامسة في «الآسياد الآسيوي».
وعلى الرغم من أن العداء عيسى غزواني لم يتجاوز رقمه الشخصي الأفضل الذي حققه هذا العام، 1:47:18 دقيقة، لكنه ظفر بالميدالية الذهبية الأولى في مسيرته.
وسجل غزواني (21 عاما) زمن 1:48.05 دقيقة، متقدما على الهندي محمد أفصل بوليكالاكاث (1:48.43 د)، فيما نال العماني حسين الفارسي البرونزية (1:48.51 د).
وفيما أهدى غزواني الذهبية إلى والدته، قال الفارسي لقناة بي إن سبورتس «كان سباقا تكتيكيا، الجميع تربص في الخلف.
تأخرنا أنا والسعودي (غزواني) ولعبنا على التكتيك.
حاولنا رفع الإيقاع وتقدمنا في آخر 100 أو 120 م».
وخلال دورة الألعاب الآسيوية حقق يوسف مسرحي الميدالية الذهبية لسابق 400 م كأول ميدالية سعودية في «الآسياد»، قبل أن يحقق الواثب حسين آل حزام الميدالية الفضية في منافسات القفز بالزانة، وحقق العداء عبدالله أبكر الميدالية الفضية في سباق 200 م، وحقق محمد تولو الميدالية الفضية في دفع الكرة الحديدية.
أبطال السعودية في الآسياد:
- عيسى الغزواني الميدالية الذهبية في سباق 800 م.
- يوسف مسرحي الميدالية الذهبية لسابق 400 م.
- الواثب حسين آل حزام الميدالية الفضية في منافسات القفز بالزانة.
- العداء عبدالله أبكر الميدالية الفضية في سباق 200 م.
- محمد تولو الميدالية الفضية في دفع الكرة الحديدية.
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